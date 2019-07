Los grupos de WhatsApp en los que circula material pornográfico despiertan el enojo de Luli Fernández. Al menos, en los que participa su esposo, Cristian Cúneo Libarona. Para la modelo, es una actitud adolescente y consideró que los hombres que intercambian videos y fotos subidas de tono “son unos boludones grandes”.

De acuerdo a lo que publicó el sitio Ciudad Magazine, Fernández fue invitada al programa PH Podemos hablar y cuando le preguntaron sobre los celos, salió con lo de los grupos. “Hay una realidad que es que los hombres tiene grupitos de WhatsApp en donde necesitan compartir un contenido que no lo hubiera compartido adolescentes. Esta necesidad de mandar videos porno, fotos porno. Chicos, en el caso de mi marido casi 50 pirulos. Cada cosa en su etapa y a su tiempo”, lanzó.

“Eventualmente me quedé con el celular cerca, vi que la pantalla se iluminó y de repente, fotos, fotos y fotos que llegaban. Mi indignación mayor fue por la imprudencia. Vos podés tener ese tipo de situaciones y no ser imprudente. Si encima dejás que las fotos se guarden directamente en el carrete, después no me digas ‘la borré, no llegó, no sé quién la mandó’. Está ahí, ahí está la prueba”, siguió, indignada.

“¿A vos te molesta que sea un pelotudo?”, preguntó Andy Kusnetzoff, divertido. “No, me molesta como esa inocencia de adolescentes, en cierto punto, que tienen cuando ya son unos boludones grandes. Igual los requiero y te mando un beso, mi amor”, finalizó entre risas.