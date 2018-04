Mal manejo: Federico Bal, a juicio oral por irregularidades

El 3 de mayo Federico Bal deberá presentarse en el Tribunal N° 2 de Mar del Plata, a cargo del fiscal Marcos Pagella, acusado de haber conducido con un carnet falso, según informa DiarioShow. La causa tuvo su origen en el 2014 mientras el actor hacía temporada en esa ciudad. La pena tiene prevista de uno a seis años de prisión.

"Se certificó que no hizo el examen práctico, no pasó la revisación médica y tampoco hizo el examen teórico", explicó Mercedes Ninci en Todas las Tardes, con el expediente en la mano.

Según contó la periodista, la prueba que finalmente mandó al juicio oral al panelista de Pampita Online es el vehículo que utilizó para rendir la prueba de manejo, mientras hacía temporada en La Feliz.

Bal dijo que se trató de una Renault Kangoo que pidió prestada en una agencia de La Feliz. Sin embargo, trascendió que la patente correspondiente a esa camioneta no pertenecía a la compañía.

"Me metieron en algo que nada que ver. Me tengo que presentar porque esta causa me tiene cansado hace años. Mi abogado no quiso hacer la probation: no voy a exponerme a eso cuando no hice nada", dijo Bal, en declaraciones que reproduce DiarioShow.

Juan Ignacio Giovanettoni, abogado del novio de Laurita Fernández, explicó a Teleshow que en aquel entonces una organización delictiva entregó siete mil licencias truchas y por ese motivo están imputados varios funcionarios públicos de la municipalidad. Sin embargo, "la única licencia" que está siendo juzgada es la de Bal.

"La forma de expedir el carnet era irregular y Federico no tenía forma de saberlo, considerando que no es funcionario público y no sabía que había una asociación ilícita que sacaba registros truchos. Vamos a afrontar el juicio con la tranquilidad de saber que tenemos a un inocente. Simplemente se trata de un manejo para tenerlo frente a la Justicia y que sea resonante el caso, pero es una ridiculez lo que están planteando. Él no fue detenido y no puede ir preso", continuó el letrado.