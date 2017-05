Mal viernes para Ciro: le robaron y ahora lo acusan de machista

Los delincuentes, cuando no había nadie, ingresaron por la puerta trasera y para poder acceder a la vivienda rompieron una reja. De esa manera se llevaron electrométricos, muebles, objetos de valor, además de un auto Toyota Etios y una camioneta Dodge Ram.

El cantante Andrés Ciro Martínez sufrió un importante robo en su vivienda ubicada en Ciudad Jardín de Tres de Febrero. Los ladrones se llevaron diferentes objetos de valor y dos vehículos. Tras los hechos, el ex líder de Los Piojos hizo comentarios sexistas que generaron el rechazo en los medios y las redes sociales.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo