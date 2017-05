Maradona le ofreció trabajo a Cubero en Emiratos Árabes

La información fue confirmada por el abogado del ex astro del fútbol, Matías Morla, al sitio Ciudad.com. Al parecer el Poroto le manifestó a Diego sus dudas de continuar jugando al fútbol y éste le ofreció que lo acompañe en su nuevo proyecto. “Estuve reunido con el Jeque dueño del Fujairah para informarle que Maradona tiene pensado sumar un integrante más a su cuerpo técnico, que por ahora tiene al Negro Enrique como el principal aliado de Diego”, dijo el letrado al mencionado medio.

