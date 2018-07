Mariana Genesio Peña contó que la quiso seducir Mick Jagger

La actriz trans Mariana Genesio Peña relató que el líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, la quiso seducir una noche que coincidieron en una fiesta.

Mariana es pareja del guionista y músico Nicolás Giacobone, ganador del Oscar al Mejor Guión Original de la película Birdman, en 2015.

Anoche, invitada por Luis Novaresio a su programa “Debo decir”, le preguntaron si era cierto la historia con Jagger.

"Sí, claro que es verdad. Después de la ceremonia de los Oscar pasamos por una serie de fiestas muy pomposas y colosales que se hacen en Hollywood, y la más top de todas es la fiesta de Madonna, que la organiza el manager de ella. Y es una fiesta muy selectiva en la que están las celebrities más top", empezó.

Y amplió: “Nosotros llegamos y yo me fui a bailar con Armando Bó y Luciana, su mujer, y de repente yo siento que me miran raro, como que está sucediendo algo. Yo digo bueno, qué pasa, y me doy vuelta y estaba Mick Jagger atrás mío, esperándome para sacarme a bailar y yo no lo reconocí”.

"Nos pusimos a bailar en el medio de la pista, todos mirando, me hizo el paso de la gallina, de los Rolling Stones. En un momento se puso medio cariñoso, me quiso apoyar una pierna y yo salí cual cenicienta que pierde el zapato”, agregó,.

"Salí corriendo, y lo fui a buscar a Nico –su pareja– y le dije: «Escuchame, Mick Jagger me quiso chapar recién». «¿Y?», me dijo. «Le hubieras dado un beso aunque sea, Mick Jagger es una leyenda del rock, sos una boluda». Y al otro día la anécdota fue esa, que Mick Jagger quiso bailar conmigo”, concluyó.