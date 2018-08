Mensaje de Cinthia Fernández amenazaría relación con Martín Baclini

La relación entre Matías Defederico y Cinthia Fernández no atraviesa uno sus mejores momentos. La ex pareja se encuentra en medio de un conflicto de dinero por la manutención de sus tres hijas: Charis, Bella y Francesca.

Mientras la panelista y bailarina asegura que solo recibía 20 mil pesos, el futbolista mostró en Los Ángeles de la mañana comprobantes bancarios por una cifra cercana a los 100 mil pesos.

En medio de la entrevista, Ángel de Brito –conductor del ciclo que seguís en las mañanas de El Tres–, consultó a Defederico por el motivo del enfrentamiento.

“Cuando empezó a salir con vos, Cinthia estaba muerta de amor. ¿No puede ser que siga enamorada de vos y le genere dolor?”, preguntó.

La respuesta de Matías no sólo sorprendió sino que puso en “riesgo” el romance de Fernández con el empresario rosarino Martín Baclini.

“Te digo la verdad, el día que me iba a Arabia Saudita me mandó un mensaje que si lo muestro es para que se separe”, dijo el futbolista.

“¿Te pidió volver? ¿Te pidió viajar?”, repreguntó Ángel.

“No, no. Fue un mensaje que yo, ahora que estoy en pareja, no se lo mandaría a ella”, sostuvo el ex Huracán.