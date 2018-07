Mica Viciconte reveló qué es lo que más le "calienta" de Cubero

La relación de Mica Viciconte y Fabián Cubero transita por un gran momento, al menos, es lo que se desprende de los comentarios de la paraja y los incesantes posteos juntos.

En tren de no ahorrar detalles del amor que los une, la futura participante de Bailando por un sueño contó qué es lo que más le "calienta" de su pareja.

"A mí me gusta mucho el hombre tatuado. Me gustan sus brazos tatuados, podría ser que eso sea lo que más me calienta de él", confesó ante la pregunta que le realizó Ulises Jaitt en el programa de radio El Show del Espectáculo.