Miley Cyrus con nuevo look y lejos de las drogas

Cyrus aseguró que esos cambios fueron positivos en su vida: “Me gusta estar rodeada de personas que me ayuden a mejorar, a involucrarme y a ser más abierta. Quiero estar completamente lúcida porque sé exactamente dónde quiero llegar”, concluyó.

Además, la cantante cambió completamente su look y en la portada de la revista se la puede ver con su cabello largo, al natural, con un vestido tipo country.

Miley está preparando el estreno de su nuevo disco Malibu y quiere presentarse adelante su publicó alejada de los excesos que llevó todos estos años en su vida y aseguró que lleva tiempo sin beber alcohol y sin consumir drogas. “No fumé marihuana en tres semanas, que es la mayor cantidad de tiempo que estuve sin fumar. No estoy consumiendo drogas, no estoy bebiendo. Estoy completamente limpia ahora. Eso es algo que quería hacer", dijo la joven en una entrevista al magazine Billboard.

La cantante y actriz Miley Cyrus de 24 años decidió alejarse de las fiestas y las drogas, además de cambiar su imagen con un renovado look.

