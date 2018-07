Mirá: “La Novedad”, el nuevo video de Sucesores de la Bestia

La banda rosarina Los Sucesores de la Bestia presentó el lyric video de "La Novedad". La canción integra su flamante disco 4:59 AM Club, editado de manera independiente por el sello Audio Buró.

El clip fue realizado por el animador Manuel Manso, sobre las ilustraciones de Daniel García y el diseño de Estudio Kermés, elaborados para el último trabajo discográfico de la banda rosarina.

4:59 AM Club by Sucesores de la Bestia



4:59 AM Club es la placa que sucede a Esto no es Funk/Esto no es Headrock. El conjunto liderado por el músico y productor Dani Pérez regresó al ruedo con un giro en su registro musical.

Con la producción artística de los mismos Sucesores de la Bestia y mastering a cargo de Daniel Ovie, el álbum cuenta con una edición en vinilo, realizada gracias al apoyo del Instituto Nacional de la Música (Inamu).

“Presencia Incómoda”, “Free Jazz” y “Pasajero Oscuro”, fueron los tres temas adelanto del registro.

“Free Jazz” cuenta también con un videoclip realizado por el artista plástico Daniel García, autor de la tapa del disco.