Mirtha Legrand, entre un llamativo cambio y el “no voto” a Marcelo Tinelli

Mirtha Legrand habló de la repercusión del nuevo horario de los sábados y anticipó que planea un llamativo cambio para esta nueva temporada tanto en Almorzando con Mirtha como en La Noche de Mirtha Legrand. Además, opinó sobre el perfil político de Marcelo Tinelli.

"El horario de las 20 es impresionante como le ha gustado a la gente. La idea de Nacho fue excelente", dijo Mirtha, sobre la nueva franja que ocula La Noche de Mirtha.

“A pesar de que decían que Mirtha estaba muerta, acá estamos”, sostuvo, en la entrevista con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

También habló de su evolución al frente de los programas, después de 51 años como conductora.

“Yo he llegado a un punto en el que soy natural en mi programa, que a mí misma me asombra. Yo jamás le hubiese dicho a Mike Amigorena que necesito un compañero para salir a cenar, jamás lo hubiese dicho, pero ahora quiero que la gente me conozca más”, dijo La Chiqui.

En la charla, también adelantó un llamativo cambio que tiene en mente: "Voy a poner menos políticos este año, a pesar de ser un año de elecciones. Me parece que la gente se cansó un poco de los políticos. Habrá políticos que hablen corto y se les entienda, no quiero teorías difíciles que la gente no entienda. Yo quiero que la gente los entienda, que hablen claro, fuerte y con simpleza”.

Por último, al ser consultada sobre Marcelo Tinelli: “No votaría (…) Él hace años que venía con la idea de la política, pero le está dando mucho a Macri (…) No lo votaría, no tiene experiencia y se basa mucho en su nombre y en su prestigio televisivo, pero no es la política eso”.