Mirtha: "Lo único que quiero es que no vuelvan los kirchneristas"

Mirtha Legrand se mostró muy polémica en el marco de la 24ª edición de los premios Fund TV en la que fue galardonada por su larga trayectoria. La diva se refirió a la realidad política y económica y usó un tono crítico contra el gobierno nacional aunque también hizo lo mismo con el anterior.

De acuerdo a lo que publicó el sitio Primiciasya.com, la diva de los almuerzos hizo declaraciones tras ser galardonada en la 24ª edición de los premios Fund TV fue Mirtha, quien recibió un reconocimiento por sus 50 años al frente de su programa.

Al ser consultada sobre la situación del país y el alza del dólar, Mirtha señaló: “Creo que el dólar va a seguir subiendo, así que apúrense a comprar. No compro dólares, no voy a decir en este momento de qué forma ahorro el dinero. Pero algo hay que cambiar. Apoyé mucho a este Gobierno, pero así no se puede continuar".

La conductora de TV ratificó su confianza en el rumbo del gobierno y hasta estimó que se presentará a la reelección. Pero a su vez le reclamó que "levante un poco la puntería porque va a estar difícil. Lo voy a seguir apoyando, lo que yo no quiero es que vuelvan los kirchneristas".