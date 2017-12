Mirtha, furiosa con los Premios Tato: "No vengo nunca más"

Mirtha Legrand se retiró enfurecida de la ceremonia de entrega de los Premios Tato 2017, el último miércoles a la noche ¿Qué pasó? La conductora perdió en las cinco ternas en las que estaba nominada.

Así, acostumbrada a ganar, a La Chiqui no le gustó terminar la velada con las manos vacías.

"Estoy enojada porque no gané mi premio a la conducción, que me correspondía, y porque no ganó mi programa. Cinco nominaciones y no gané ninguna, es alevoso. No vengo nunca más. Ya no tendría que haber venido este año. Tengo 22 Martín Fierro, el de Platino, el de Oro, el de Brillantes y no puedo ganar un premio Capit (por la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión, que organizó los Tato)", manifestó En diálogo con Nosotros a la Mañana, dijo que fue "una injusticia" lo que sucedió y que está "ofendida".

Mirtha perdió en la terna "conducción femenina" frente a Vero Lozano y en "programa de interés semanal", que quedó en manos de PH, podemos hablar. Alejandro Ripoll de ShowMatch le ganó a su ciclo en "dirección en no ficción", Bendita en "edición en no ficción" y María Vilariño, de ShowMatch, en "vestuario en no ficción"