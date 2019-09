Mirtha Legrand le pidió disculpas al presidente Mauricio Macri por haber dicho al aire que era un fracasado. “No se volverá a repetir”, aseguró.

"A veces pienso que Macri era un triunfador, y ahora se ha transformado en un fracasado. Es terrible", había dicho “La Chiqui” durante su programa del sábado por la noche. Y al día siguiente, en el tradicional Almorzando con Mirtha Legrand, se tomó un momento para pedir disculpas por el exabrupto.

.

“Quiero pedir disculpas, ayer tuve un exabrupto con mis palabras para el Presidente Mauricio Macri. Mil perdones. No se volverá a repetir. Pido humildemente disculpas”, dijo y posteó también en sus redes sociales.

“Yo hago televisión en vivo y a veces se van las cosas, vienen los pensamientos a la cabeza y uno los larga”, explicó respecto al comentario.

“Así que hay que cuidarse. La televisión es muy peligrosa y hay que estar muy atentos, y pedir perdón. No se volverá a repetir. No voy a repetir la palabra porque no quiero hacerlo. Pero me han dado con todo, por todos lados, así que mil perdones”, insistió.