Morena Rial estalló contra su padre: "Si supieran la verdad se les caería un ídolo"

Morena Rial destapó la olla sobre algunas supuestas internas dentro de la familia del popular conductor de Intrusos.

La joven publicó en las últimas horas una historia en su cuenta de Instagram en la que afirmó categóricamente que estaba "cansada de mostrar una imagen de familia que no existe".

Si bien no detalla qué tipo de conflicto está viviendo, escribió que "el demuestra ser el mejor padre del mundo pero no lo es". Además, dejó un enigmático mensaje: "Si supieran realmente la verdad muchos se quedarían callados y se les caería un ídolo, a mi la plata no me hace mejor persona".

El conductor de Intrusos respondió brevemente en declaraciones periodísticas: “¿De verdad piensan que puedo contestarle algo a mi hija? Corre por cuenta de ella. Nunca contestaría nada. Yo sé qué le pasa. Por eso no voy a decir nada”.

Pero quien sí quiso opinar fue su otra hija, Rocío, quien a través de las redes se expreso: "Sí, nada es lo que parece en este mundo. No todos/as son lo que dicen ser también. Después, cuando te das cuenta de eso te arrepentís de las estupideces que decís, pero arreglar lo que hiciste ya no es tan fácil", aseguró.