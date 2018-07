Morena Rial fue internada en una clínica psiquiátrica

Morena Rial, hija de Jorge Rial, fue trasladada el último miércoles desde el sanatorio Finochietto –donde se encontraba internada– hasta una clínica psiquiátrica.

Los primeros datos fueron revelados por Ulises Jaitt, desde su cuenta de Twitter.



“Morena quiere irse. Llevaron dormida del Sanatorio Finochietto”, aseguró Jaitt quien luego compartió un audio donde se escucha a la joven pedir "ayuda".

"Estoy internada en Ineba, la verdad no se bien que fue lo que pasó. Estaba en el Sanatorio Finochietto, me doparon y me trajeron para acá. Esa es la realidad... no sé quien fue, ni nada. Hacelo circular y ayúdenme a salir, denme fuerzas", se escucha decir a Morena en el audio.

Morena Rial se encontraba internada en la Sanatorio Finochiatto desde el 25 de junio cuando se le detecto una úlcera sangrante.

En último miércoles trascendió que días antes de ser internada, Morena presentó en la Justicia una denuncia por abuso sexual contra quien fue el chofer personal de su padre hasta el año 2017.