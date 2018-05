Morena Rial, otra vez furiosa con su papá, apuntó a Kämpfer

Aunque había anunciado que dejaría de publicar cuestiones privadas de su vida familiar, Morena Rial volvió a encender las redes sociales con mensajes contra su padre y en medio del ataque, “cobró” también su ex mujer Agustina Kämpfer.

Según publicó el sitio de El Trece, la joven que se postula para el Bailando 2018 le apuntó a Agustina Kämpfer y reveló detalles desconocidos de la relación que mantuvo el conductor de Intrusos con la periodista. En sus stories de Instagram, aseguró que Rial la echó del lujoso departamento de Belgrano, a pedido de la también ex de Amado Boudou.

"Prefiero lastimar a alguien contando la verdad que destruirla tapando todo una vida llena de mentiras, y mentiras fuertes. La decepción no mata, enseña. Con el tiempo aprendí a tratar como me tratan. Mis dos armas más poderosas son la paciencia y el tiempo. Ya el tiempo me dio una vez la razón, me echó de mi propia casa por una c... que después le cayó embarazada de otro. Pero todo en esta vida se paga. Y lo último, de las personas falsas solo quiero una sola cosa, distancia. Hay genios sin estudios e idiotas con doctorados", escribió.

Vale recordar que la relación de Kámpfer y Rial terminó en 2016, cuando se separaron tras una segunda oportunidad que no funcionó. En su descargo, More escribió con ironía: "Un besito para Londres que lo miran por las redes sociales".

Para el final, Morena explicó que la interna explotó cuando el conductor le envió un audio con insultos y ella se cansó. Además, denunció que es su padre el que no la deja trabajar en el medio y se preguntó si hace eso porque siente vergüenza de ella.