Moria polémica: “Se hace una marcha de Ni Una Menos y al otro día matan a cinco”

Moria Casán se sumó al debate que se generó tras el femicidio de Micaela García y en relación al accionar de la Justicia que dejó libre a una persona con antecedentes por violación expresó su parecer: “Es duro, porque hay una Justicia garantista que deja en libertad a las personas. Cuantas veces se ha dicho entra por una puerta y sale por la otra, la famosa puerta corrediza”, opinó y agregó: " A mi me asusta mucho porque tengo hija y tengo nieta. No vivo con miedo, porque el miedo es paralizante, tampoco preocupada, pero sí ocupada del plan A a plan Z. ¿Pero que estén matando una mujer cada 30 horas?”

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo