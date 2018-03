Moria recibió un mensaje en vivo y se sacó: “Qué hincha pe…"

Moria Casán fue una de las invitadas de este domingo en Almorzando con Mirtha Legrand, el programa que seguís por la pantalla de El Tres.

En plena charla con La Chqui y mientras recordaba sus comienzos en el teatro, se escuchó el sonido de una notificación en el celular de la capocómica. Entonces, interrumpió su relato.

Fue ahí donde Moria no pudo disimular su fastidio. “Podés creer que no lo puedo poner en vibra. Qué hincha pelo***”, disparó la ex vedette.

“Perdón es la gente que me empieza a mandar mensajes. Tomá, apagalo o rompelo”, le dijo la jurado dl Bailando a su asistente, que se encontraba detrás de cámaras.