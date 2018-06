Murió Danny Kirwan, ex guitarrista de Fleetwood Mac

Danny Kirwan, uno de los primeros guitarristas de la banda británica Fleetwood Mac, murió a los 68 años, en Londres, por motivos que se desconocen, informó en las últimas horas el grupo a través de las redes sociales.

“Danny era una gran fuerza en nuestros primeros años. Su amor por el blues le llevó a ser invitado a unirse a Fleetwood Mac en 1968, donde hizo su hogar musical durante muchos años”, escribió Mick Fleetwood, baterista y uno de los miembros fundadores del grupo.

Kirwan fue parte de Fleetwood Mac en los primeros años de la banda, cuando se caracterizaba por tocar blues, y desde 1972 inició una carrera solista que se vio interrumpida al final de esa década por problemas de salud.

Kirwan fue diagnosticado en aquellos años con una severa enfermedad mental, producida por el consumo excesivo de drogas psicodélicas, lo cual le impidió continuar con su labor.

Con sólo 16 años, Kirwan formó el trío Boilerhouse, el cual llamó la atención de Peter Green, principal compositor de Fleetwood Mac, quien lo invitó a ser el número de apertura en los shows que ofrecía el grupo.

Sin embargo, dos años más tarde, Kirwan fue convocado para ser parte del grupo que, en aquellos años, se había instalado como uno de los máximos exponentes del blues británico.

Tras ser parte de algunos hitos del grupo, como la grabación del tema “Albatross” y “Jigsaw Puzzle Blues”, una composición propia, el guitarrista inició una carrera solista que incluyó tres discos, Second Chapter, de 1975; Midnight in San Juan, de 1977 y Hello There Big Boy!, de 1979.

Sin embargo, sus problemas de salud lo alejaron del mundo de la música, a pesar de que en 1988 ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de Fleetwood Mac.