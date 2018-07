Murió el actor Guillermo Bredeston

El actor Guillermo Bredeston murió este sábado a los 84 años tras una larga agonía producto de cinco ACV.

La salud del reconocido artista y marido de Nora Cárpena era extremadamente delicada desde hace años. Su amigo Carlos Rottemberg confirmó el deceso a través de la cuenta del Multiteatro Comafi y hubo despedidas de varios colegas en las redes sociales.

Despido con mucha tristeza al gran GUILLERMO BREDESTON. Amigo glorioso, gran creador de éxitos televisivos, teatrales. Núnca olvidaré su voz cuando me llamó para Brujas. Yo me iba por un tiempo del país y su llamado me retuvo. — Moria Casán (@Moria_Casan) 28 de julio de 2018

Hace nueve años Bredeston sufrió su primer descompensación y desde entonces debió permanecer internado con traqueotomía y cuidados especiales

“Al principio se levantaba, primero andaba con bastón, después en silla de ruedas y ya hace tiempo que no se levanta”, había contado su mujer Nora Cárpena.

La actriz contó que ya no tenía esperanzas de una mejora y solo pretendía que “Guillermo sufra lo menos posible”. “Me gusta que me sonría, que me mire. Pero a veces lo veo conectado a esas máquinas y es difícil. Si pudiera hablar, pediría la eutanasia. No te quepa duda”, dijo.

Esta casa teatral despide al gran amigo. Murió Guillermo Bredeston.



Enormes abrazos a Nora, Lorena, Nachi y a la numerosa familia que ha sabido formar.



Guillermo ha sido un enorme profesional. De su hombría de bien podemos dar fe quienes lo conocimos, tratamos y queremos — Multiteatro Comafi (@multiteatro) 28 de julio de 2018