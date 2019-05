Murió la gata más famosa de Internet

La gata gruñona Grumpy Cat, una celebridad de Internet conocida por su expresión malhumorada, falleció este 14 de mayo. Así lo informaron desde la cuenta oficial en Instagram y Twitter que seguía sus movimientos. Fue como consecuencia de una infección del tracto urinario.

La mascota que se hizo celebridad en Internet no solo tenía redes sociales donde registraban sus fotos, sino también su propia página.

Some days are grumpier than others... pic.twitter.com/ws209VWl97