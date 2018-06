Música para ver: Charly Alberti, Zeta Bosio y Séptimo día en Rosario

El próximo 17 de agosto desembarca en Rosario Séptimo día - No descansaré, el espectáculo-homenaje a Soda Stereo del Cirque du Soleil que cuenta con la participación de Charly Alberti y Zeta Bosio, en carácter de productores.

Las seis funciones –hasta este jueves– se desarrollarán en el predio de la ex Rural, Parque Independencia.

La apuesta, con producción de Pop Art, ya fue vista por más de un millón de espectadores en una gira que llevó el espectáculo también a Latinoamérica. Rosario es la plaza previa al cierre del periplo que concluirá en Buenos Aires.

Este jueves, Charly Alberti y Zeta Bosio estuvieron en Rosario para ofrecer detalles de Séptimo día. La conferencia de prensa del baterista y el bajista incluyó referencias a Gustavo Cerati, a la complejidad que supuso articular el timing de las canciones de Soda con la rutina artística propia del Cirque du Soleil, a las emociones que se cruzaron en el estudio a la hora de trabajar las pistas con vistas a nuevas mezclas y a las ganas de tocar, entre otros ejes.

“Nos adaptamos a trabajar en función de lo que necesitaba cada acto, sin traicionar el sonido y la musicalidad que tenían los temas y la historia de Soda Stereo”

La carpa de las seis funciones

Rosario es la primera ciudad argentina en la que se monta la carpa de hangar para albergar a Séptimo Día. La misma sí fue utilizada antes en algunas ciudades latinoamericanas

“Es el formato que a mi mas me gusta”, afirmó Zeta. “Se ve muy lindo desde adentro. Las dimensiones te dan una cercanía que te mete en el espectáculo de una manera que no pasa en otros lugares. La acústica es excelente (…) La música se mezcla en vivo como si la banda estuviera tocando y es algo que no tiene otro espectáculo del circo en otro formato, tiene sí bandas en vivo (…) Lo que se nos ocurrió es tratar de tener los canales separados y ajustar hasta lograr que cada instrumento suene con el poder de una banda en vivo. Ademas, la carpa es blanca y las luces se reflejan de otra manera que en los lugares oscuros así que es increíble lo que van a ver”.

Las canciones

Manipular las pistas a partir de las nuevas tecnologías implicó para ambos músicos tanto plasmar un material “con otra calidad, algo que antes era impensado” como reencontrase con las canciones que tocaron junto a Gustavo Cerati.

“Fueron momentos de gran emotividad, con la pérdida de Gustavo muy reciente y con la herida un poco abierta. De afuera quizás no se ve, pero estábamos los dos en un estudio, que hacía mucho que no pasaba, y encima sin Gustavo”, dijo Zeta sobre los primeros encuentros en el estudio que se prolongaron en una año de trabajo.

“Creo que sirvió también para que pudiéramos madurar nuestro duelo (…) Fue una experiencia en la que aprendimos mucho. Nunca habíamos hecho un trabajo de este tipo, adaptar nuestra música a las situaciones que requiere una obra. En un momento, Giles Martin (hijo de George Martin) nos dijo: «Piensen que la gente va a escuchar su música por primera vez con los ojos». Fue desde ese lado que nos adaptamos a trabajar en función de lo que necesitaba cada acto, sin traicionar el sonido y la musicalidad que tenían los temas y la historia de la banda. Le decíamos a Michel Laprise (director de la obra) «mirá que en Argentina la gente canta los solos»”, continuó.

“Siempre tenemos ganas de tocar. El hecho de reconectarnos nos hizo sentir muchísimas cosas"

Conociendo a Soda Stereo

En Séptimo día participan 36 artistas de 14 países, algunos muy distantes de la escena pop rock argentina –como Rusia, Dinamarca o Japón– y con escasas o nulas posibilidades de dimensionar la trascendencia de Soda Stereo.

Al respecto, Charly Alberti explicó ante la pregunta de Rosario3.com que “el proceso de conocimiento estuvo a cargo de la gente del Circo. Pero creo que ellos lo terminaron de entender cuando salieron al escenario el primer día, más allá de que ellos se fueron enamorando de la música. El momento en que hicimos el estreno, o la segunda función, porque en ese primer gran estreno había muchísimos invitados. El segundo día, que era el primero todo con público con su ticket pago, fue el día de la explosión total porque era el fan fan. Incluso, tuvieron que recalcular muchas cosas, como el audio: cómo hacer para estar siguiendo la música con gente que grita y llora todo el tiempo. Realmente fue todo un proceso. Y hoy, muchos de ellos, son fans de la banda”.

Zeta: “Ellos (las y los artistas) son los que reciben los aplausos todos los días. Así que viven esto como si ellos fueran Soda Stereo”.

Alberti: “Se genero una conexión. Días atrás hice una forestación en la flor que esta cerca de Canal 7 y varios de ellos decidieron venir. Algunos lo hicieron como personajes y otros vinieron con sus familias. Nosotros vamos a las premieres y ellos se acercan y se ponen contentos de vernos. Se logró una conexión muy importante y hasta algunos estaban tristes porque esto se termina”.

El circo

Al ser consultados ambos músicos sobre cuál hubiera sido la respuesta de Cerati ante la posibilidad de articular sus canciones con una rutina artística, Alberti se volcó por una respuesta afirmativa “principalmente porque era un tipo al que le gustaba ir a más y descubrir cosas nuevas (...) Creemos que el hubiera sido el principal promotor”.

El baterista trajo a la conferencia de prensa la gira Me verás volver. “Fue un show con mucha producción y muy bien armado donde pasaron muchas cosas en lo tecnológico y lo escenográfico”. Entonces, recordó cierta referencia de Cerati al circo como expresión: “Un lugar a donde uno podría llegar, desde un lugar de mucha admiración”.

"Una cosa es hacer Beatles, donde la selección de los temas es más tranquila, y otra cosa es ponerle acrobacia a “Música ligera". Fue todo un desafío"

“Lo que pasa con el Circo hoy es que hace que nuestra música se pueda disfrutar desde otra forma y no desde un show, como lo hacíamos nosotros (…) Preferimos mantenernos dentro de lo que habíamos hecho como trío y no jugarnos a más para respetar nuestra historia como banda”, continuó.

“Lo que hicieron Michel Laprise y el equipo creativo es lo más parecido a una obra conceptual donde hay grandes momentos de circo y gran momentos de energía (…) Una cosa es hacer Beatles, donde la selección de los temas es más tranquila y otra cosa es ponerle acrobacia a “Música ligera”. Fue todo un desafío. Y creo que la resolución es espectacular”, cerró Alberti.

Volver a un escenario

“Siempre tenemos ganas de tocar", afirmó Alberti. "El hecho de reconectarnos nos hizo sentir muchísimas cosas. Hay algo especial que pasa entre nosotros. Cuando comenzamos con los ensayos de la gira de 2007, en ese primer ensayo estaba todo el mundo. Estábamos los tres, terminamos de armar la sala, estaba todo listo para empezar. Estaban todos los asistentes, los managers... y Gustavo dijo «perdonen, pero se van todos afuera. Nos dejan solos». Hacía diez años que no tocábamos juntos. Y nos pusimos a tocar. Pasaron un par de horas sin darnos cuenta. Y sí nos dimos cuenta de era algo imposible que nos pase con otras personas; ni a mí con Mole, ni a Gustavo con su banda, ni a zeta. Era algo especial. Así que eso siempre esta presente, siempre te dan ganas. Cuando terminamos la mezcla del disco en Los Ángeles dijimos «¿y ahora que hacemos con esto que nos gusta tanto?» Creo que hay que darle tiempo al tiempo, las emociones están. Creo que hay que seguir el corazón, y nosotros siempre fuimos respetuosos de eso”.

Zeta: “Es imposible que nosotros no sintamos Soda como algo nuestro. Gustavo hizo una impresionante carrera como solista y mucha gente está entrando (a Soda) por ahí . Pero nosotros vivimos una historia muy larga, de veintipico de años creciendo justos, desde que eramos compañeros de la universidad, desde que íbamos por la calle y nos nos conocía nadie. Entonces, sentirnos afuera de eso es como imposible; es un sentimiento que nos va a pertenecer siempre. Tener ganas de tocar juntos es algo que nos va a pasar, supongo que en formato de homenaje, no vamos a pensar en hacer nada...Evidentemente, lo que nos falta es fundamental.”

Alberti: “Lo que sí hay, me parece, es muchísimas ganas de la gente de que eso pase. Creo que lo que pasó con el Circo fue que disparó eso. Y disparó eso en muchísimos chicos que no llegaron a ver nunca a la banda”.