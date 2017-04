Nada de grieta: confesó haber salido con Macri y con Scioli

Seguramente Mauricio Macri y Daniel Scioli tengan muy pocas coincidencias. Acá una de ellas: haber salido con la diseñadora Paz Cornú. Al menos, así lo asegura ella.

En una nota con la revista Gente, la modista de 36 años reveló que en distintos momentos de su vida tuvo cierta intimidad con quienes fueron los candidatos a la presidencia que más votos tuvieron en las elecciones de 2015, Macri y Scioli.

Fue pareja del presidente unos doce años atrás, cuando éste se separó de su esposa de entonces, Isabel Menditeguy. "Son cosas que forman parte de mi pasado", afirmó Paz, hoy también conocida por su gran amistad con la modelo Karina Jelinek.

No conforme con contar ese momento de su vida, Cornú lanzó otra bomba: salió con Scioli. "Fue también hace tiempo; él no estaba con Karina (Rabolini). Me parecía un hombre inteligente, pero no se dio. Macri se portó como un señor, pero no hubo química, simplemente eso. Yo estaba en otra etapa, era muy joven y sólo quería salir y divertirme".