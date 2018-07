Natalia Oreiro sobre Pablo Echarri: “Yo lo adoro”

Un cruce de declaraciones mediáticas tuvo lugar entre Natalia Oreiro y Pablo Echarri, luego de que la actriz dijera que no tendría inconveniente en trabajar juntos. Su ex, consideró que esa posibilidad generaría rumores y a ante esto, la uruguaya tuvo una reacción, al menos, curiosa.

Según publicó el sitio oficial de El Trece, Oreiro sostuvo que “no tendría problemas” en trabajar con su ex pareja, Pablo Echarri. “Si me llegara un proyecto interesante y la idea fuera que lo protagonizara con él, no habría inconveniente", indicó la actriz.

En cambio, el actor cerró cualquier posibilidad por temor a lo que generaría en la prensa. “Ya me imagino los rumores de romance o recordando los viejos tiempos, donde hubo fuegos cenizas quedan y el motorhome”, dijo en tono de broma la pareja de Nancy Dupláa.

Ayer por la noche, en la avant premiere de su nueva película, Oreiro se enteró de estas palabras. “No sé si te enteraste lo que dijo Echarri de trabajar con vos, que no lo haría por un tema de rebote en la prensa que no quiere generar”, le consultó uno de los cronistas. Ella asintió y agregó que “ya lo había dicho hace tiempo”.

Enseguida le rectificaron que el testimonio de Echarri era más actual y el periodista agregó: “Dijo que preferiría no trabajar con vos por las cosas que podría inventar la prensa. Por los rumores de romance y esas cosas”.

Oreiro no pudo evitar la expresión de sorpresa en su cara y atinó a decir en tono incómodo: “Ah, mirá. Nada qué se yo”. “¿Vos qué decís?”, le repreguntaron. La respuesta de ella fue tajante: “No tengo nada para decir. Yo lo adoro. No tengo mucho más para sumar”.

“¿Creés que inventarían muchas cosas?”, consultó otro cronista. “No tengo idea y no me importa”, concluyó Oreiro.