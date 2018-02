Netflix: más del 90% de los usuarios "maratoneó" al menos una vez

Más del 90 por ciento de las usuarias y los usuarios de Netflix “maratoneó” al menos una vez; es decir, vio todos los capítulos de una temporada de una serie en un breve lapso de tiempo. Y la alusión al término "castellaniza" el “binge watching” de los angloparlantes.

El porcentaje se desprende de un estudio realizado por la plataforma de streaming con presencia en 190 países, más de 110 millones de cuentas y unos 300 millones de usuarias/os únicos

Asimismo, el dato da cuenta en gran medida de cómo el público de Netflix adoptó la modalidad de consumo que le permite ver sus ficciones preferidas sin restricciones de día y horario.

El informe que reproduce la agencia Télam ubica el punto de partida del cambio en 2013 con el estreno de las series Orange is the New Black y House of Cards; los buques insignia de la plataforma que estrenaron todos los capítulos de cada temporada de forma simultánea.

La transformación se debe tanto a la calidad de los productos como a la astucia de captar espectadores que llevaban varios años “maratoneando” series pirateadas o compradas en DVD.

Según el estudio, en los últimos cinco años (período de crecimiento exponencial de Netflix) la mayoría de las personas tardaron sólo doce días en cumplir con la primera “maratón”.

En la mayoría de los casos, esa experiencia se completa apenas tres días en finalizar la temporada.

En Argentina, la serie Breaking Bad es la ficción más elegida como primera "maratón". La siguen Stranger Things, The Walking Dead, Vikingos y Narcos.