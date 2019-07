Netflix anunció que reducirá el nivel de tabaco en sus series. "El tabaco es malo y, cuando se retrata de forma positiva en la pantalla, puede influir perjudicialmente a los jóvenes", explicaron desde la plataforma. La iniciativa surgió luego de que la consultora Truth Initiative demostrara que se fuma "demasiado" en Hawkins, el pueblo en donde transcurre la exitosa serie Stranger Things.

La nueva norma incluye eliminar el tabaco de las series aptas para un público de 13 o 14 años "excepto por razones de exactitud histórica". También pretenden recortar entre las producciones más adultas. "No habrá tabaco o cigarrillos electrónicos a menos que sea esencial para la visión creativa del artista o porque define el personaje”, advirtieron.

El estudio de Truth Iniciative detectó un total de 1.209 apariciones de tabaco en la temporada 2016-2017 entre las series más populares entre el público de 15 a 24 años. En Netflix apareció 866 veces: Unbreakable Kimmy Schmidt (292), Stranger Things (262) y Orange is the new black (233).

Además, desde el estudio se argumentó que un 37% de los nuevos fumadores jóvenes se deben a la cantidad de impactos que reciben a través de las películas y series de televisión.

El tiempo dirá si los creadores de las cintas se adaptan a la nueva regla. Incluso pretenden incluir una aclaración en las advertencias etarias para que los padres sean conscientes.

Así se proponen batallar entre la realidad y el buen ejemplo: las series de época que lo requieran, sí conservarán al tabaco.