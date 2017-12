Nicole a Cubero sobre las "peleas" con Moyano: "¿Y él qué sabe?"

Fabián Cubero se refirió el último miércoles a la relación que mantienen su ex, Nicole Neumann, y Facundo Moyano, la nueva pareja de la modelo. El capitán de Vélez habló sobre la versión surgida en los últimos días que daba cuenta de una supuesta “discusión” en la flamante pareja.

“¿Y él qué sabe...?", lo cruzó la también panelista.

"La veo bien, trabajando mucho. En pareja, feliz", dijo Poroto, en declaraciones que reproducen los portales Primicias Ya y Exitoina.

"Sé que discuten bastante. Ella no me lo cuenta, pero yo tengo informantes. No es por las nenas. Pero no se dice el informante", continuó Cubero.

Al ser consultado sobre estos dichos, Nicole se subió la medias y soltó: "¿Eeeeeh? ¿Que nos peleamos? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Y él qué sabe...?", dijo la modelo ante la pregunta de Tomás Dente en el programa Nosotros a la mañana.