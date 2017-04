Ningún plagio: Mica, Marcelo y Cande Tinelli, tras las críticas

Explicaron que el look "fue elegido por su estilo clásico y porque cuenta con un largo a la rodilla que se adapta al protocolo. En una primera instancia iba a ser de tono crudo y negro, con flores bordadas -algo característico de la marca-. Se optó después un cambio en el color, consensuado con Juliana, teniendo en cuenta el horario del encuentro y las tendencias de moda. También se pensó que el rojo como una guiño al partido de Trump".

