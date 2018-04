Ninguna tonta: Jimena Barón habló con Berlín y lo invitó a Argentina

Jimena Barón se cruzó al aire con el actor que interpreta el personaje de Berlín en "La casa de papel" y no pudo ocultar su emoción. Lo felicitó y le expresó sus deseos de que venga a Argentina, horas antes de que se estrene la segunda temporada de la popular serie.

"Soy muy fanática como todos los argentinos, la serie ha sido furor en nuestro país. ¡Qué nervios! ¡Hola, Pedro!”, le dijo ella en el programa Perros de la calle de radio Metro.

"Yo también estoy nervioso. Es una buena forma de empezar a quererse", le respondió de forma pícara Pedro Alonso.

Jimena contó que está "enloquecida" con la serie: "Ahora que estoy en España compruebo que para nosotros, los argentinos, fue gigante el boom de La casa de papel. No digo que aquí no lo sea, pero no sé si saben de verdad.

"No sé por qué no van a la Argentina, deberían hacerlo todos", cerró la actriz emocionada.

En tanto, el Profesor también hizo de las suyas haciendo referencia a nuestro país. En las últimas horas se abrió una cuenta de twitter donde advirtió: "Estamos preparando un nuevo equipo y un nuevo golpe" y luego citó un tuit de la cuenta del Banco Central y escribió: "Hermosas monedas. Conocéis a alguien que pueda empuñar tan bonito? Preguntando para un amigo".