No es broma: Laurita y Fede Bal se volvieron a reconciliar

Federico Bal y Laura Fernández están otra vez en pareja. Sí, los mismos que se distanciaron en dos oportunidades durante el verano formalizaron nuevamente su amor luego de un encuentro que tuvieron en las playas de Uruguay.

"Volver a vernos me movilizó muchas cosas y no voy a ir en contra de las cosas que siento", dijo Laurita en Intrusos a la hora de referirse al reencuentro.

"Cuando me fui a Uruguay le dije a Fede que no se le ocurriera aparecer allá", continuó la bailarina, recordando cuando días atrás habían roto relación. "A los dos días de eso se apareció y... se me aflojaron las piernas", confesó.

Durante la entrevista, Carmen Barbieri tuiteó contenta por la noticia. "Me alegra que triunfe el amor!!", publicó la mamá de Federico. Pero, consultada al respecto, Laurita respondió. "A Carmen la respeto porque es la madre de la persona que amo, pero estoy de novia con Fede, no con todo su entorno", tiró.

¿Habrá nuevos capítulos de la novela del verano? Por ahora reina el amor y así lo hizo saber ella en su cuenta de Instagram, con una tierna foto juntos y el mensaje: "Momentos únicos".