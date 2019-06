"No estoy totalmente bien, pero me siento bien. Estoy un poco afónica. A mí me gusta estar al aire, pero bueno hay que reponerse. Fueron 27 días después de la operación y según me dijeron los médicos se necesitan 30 días para recuperarse. Y aquí estoy...". Mirtha Legrand volvió a u programa tras ser operada y se mostró emocionada.

Los invitados que la acompañaron fueron Facundo Manes, Luciana Geuna, Violeta Urtizberea, Matilda Blanco y Paulo Vilouta. Justamente fue Geuna, periodista de Telenoche, quien hizo tambalear a la conductora con una pregunta: "¿Fue complicado lo que viviste?".

“No fue fácil”, dijo en un momento. Y brotaron las lágrimas.

Lógico, la Chiqui no se olvidó de Marcela Tinayre, su hija, quien fue quien la reemplazó durante tres fines de semana consecutivos. "Un aplauso fuerte para Marcela, mi hija, que fue maravillosa. Con una conducción extraordinaria, con su simpatía e impronta. Hija querida, este beso es para vos, Muchas gracias".

Además, se mostró triste por la muerte de Lucho Avilés.

"Una triste noticia. Murió un pionero del espectáculo. Fue el propulsor de los programas de chimentos. Mi pésame a su mujer y a su hijo. Lo sentimos muchísimo", aseguró la conductora.