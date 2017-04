No es ficción: crece la polémica tras los cambios en el Incaa

Los pasos a seguir por la Oficina Anticorrupción –que no funciona como una fiscalía sino como un ente que asesora y querella– serán ahora abrir una "investigación preliminar administrativa y en caso de encontrar algo que lo amerite, hacer una denuncia en la Justicia Federal".

"En primer lugar porque de buenas a primeras aparece la expulsión a una persona como Cacetta que la industria del cine califica de intachable porque de manera irresponsable en un programa de televisión una persona no muy clara, denuncio irregularidades", dijo Martel en el programa Hablemos de Política que se emite por FM Aries de la ciudad de Salta.

No hay UNA persona en la industria del cine, NI UNA, que tenga dudas sobre la honestidad de Alejandro Cacetta. Horrible y torpe opereta.

En conversación con El juego limpio, el funcionario sostuvo que no tiene “ningún elemento para dudar de la honorabilidad” de Cacetta “ni de la del ministro Avelluto”.

Asimismo, en el texto de la cartera cultural que formaliza la salida del ex titular de la productora Patagonik se señaló que la decisión "obedece" también "a la necesidad de acelerar y profundizar todos los procesos de mejora administrativa en el Incaa".

"Las sospechas son por inconsistencias en los gastos que no tendrían justificación por el concepto por el que se hicieron, y también gastos grandes en relación a publicidad que podrían ser irregulares, además de erogaciones que aparecen desdobladas", explicaron fuentes a la agencia Télam. Aunque, aclararon, que "todo es a verificar".

Tras las muestras de apoyo públicas a través de las redes sociales, la Academia de Cine y de las Artes Cinematográficas de la Argentina junto a otras once entidades que nuclean a distribuidores, productores y realizadores rechazaron a través de un comunicado público el desplazamiento del funcionario del organismo nacional.

El despido –pedido de renuncia, señalan desde el Ministerio de Cultura– del hoy ex titular del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Alejandro Cacetta, generó la reacción de la comunidad cinematográfica argentina.

