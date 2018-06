No podés: Alex Caniggia, un exabrupto y su particular look

El Chino Leunis, uno de los conductores de la “alfombra roja”, le daba la bienvenida a Alexander y Charlotte Caniggia a la ceremonia de entrega de los premios Martín Fierro 2018 cuando un comentario del hijo de Claudio Paul descolocó al presentador.

"Es la primera vez que estás en los Martín Fierro", preguntó Leunis. "Sí, llegó el más pijudo", contestó sin vueltas el apodado “emperador”.

"Bueno…", fue la única respuesta posible que ensayó el notero.

No sólo el exabrupto de Alex fue de lo más comentado en las redes sociales, sino también su particular look.