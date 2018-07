"No se podía dormir": Mirtha, sobre la noche de Wanda y Maradona

En medio de la polémica por “las fotos al natural" y su enojo por el acoso de la prensa en Argentina, Wanda Nara fue protagonista de una confesión que durante años se guardó Mirtha Legrand.

La Chiqui reveló detalles del encuentro entre la hermana de Zaira y Diego Maradona en La Noche de Mirtha.

“Yo estaba haciendo los almuerzos en el Costa Galana (en 2006) y entraba por la puerta principal. Estaba por salir al aire. Me encuentro con ella (Wanda), y me dice: «Por qué no me invitás a tu programa». Y la miré y le respondí: «¡Vos sos la que salís con Maradona, no? Anoche no me dejaron dormir»”, reseñó la conductora.

“Yo estaba en la suite presidencial y a la noche no se podía dormir. Corrían muebles, no sé qué hacían”, agregó.

Nancy Pazos no dejó pasar el comentario de Mirtha y le preguntó: “¿Vos fuiste testigo auditiva de la noche de amor de Wanda y Maradona?”.

“Yo fui testigo”, respondió sin dudar Mirtha, sobre lo ocurrido en aquel verano de 2006.

Por entonces, Wanda protagonizó un comentado escándalo al salir de la casa en la que estaba Maradona con un calzoncillo en la cabeza. La hoy representante de Mauro Icardi “jugó” durante algún tiempo con ese romance, y luego lo desmintió.