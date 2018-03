No se subastó la campera que usó James Dean en Rebelde sin causa

La chaqueta roja de nailon original que el mítico actor James Dean lució en la película "Rebelde sin causa" no alcanzó hoy el precio de reserva y no se vendió en una subasta en West Palm Beach (Florida, EE.UU.).



La chaqueta de 1955 de color cereza y estilo "bomber", que se encuentra en "muy buen estado", aunque presenta "algunas quemaduras de cigarrillo", según la firma responsable de la subasta, Palm Beach Modern Auctions, se estimaba que podría alcanzar un precio de venta de 400.000 a 600.000 dólares.



En esta misma subasta sí se vendieron otros objetos de famosos, como un viejo pasaporte de la fallecida actriz Farrah Fawcett, que se vendió por 9.000 dólares.



Sin embargo, tampoco se alcanzó el precio de reserva de uno de los lotes más llamativos de la subasta, la escayola (yeso) que la misma actriz tuvo que llevar después de dañarse una de sus muñecas durante una escena de la obra "Extremities" a inicios de la década de los ochenta y sobre la que firmaron los artistas Andy Warhol y Keith Haring.



La casa de subastas esperaba vender esa pieza por un valor de entre 10.000 y 15.000 dólares.



En la misma subasta se vendieron once piezas del artista español Pablo Picasso, entre platos, vasijas y jarrones por cantidades que fueron desde los 9.000 dólares a los 26.000 de una cerámica con el dibujo en blanco de un búho sobre un fondo negro.