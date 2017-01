¿Nuevo amor?: Karina Rabolini saldría con su ex vocero

Por otra parte, a Daniel Scioli se lo vinculó con la modelo Gisela Berger. El ex candidato a presidente y la ex bailarina de ShowMatch fueron vistos (y filmados) el último noviembre en Punta Cana. Según los rumores, la pareja partió desde Buenos Aires.

Según informa TN, el funcionario ya salió de "su casa en el barrio privado de Tigre, San Isidro Labrador, donde vivía con su ex mujer e hijos, y se mudó al barrio Senderos de Nordelta. Es allí donde Karina pasa algunos días”.

Según publica el diario Perfil, la empresaria está en pareja con Ignacio Castro Cranwell, que fue su vocero los últimos años y hasta el último día de la carrera presidencial del ex gobernador bonaerense.

Karina Rabolini, de prolongado silencio en los medios, se convirtió en trending topic en Twitter este domingo. ¿Qué pasó? Trascendió que la modelo y ex pareja de Daniel Scioli tendría un nuevo amor.

