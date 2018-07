Oreiro: “Todos soñamos con decir lo que se nos pasa por la cabeza”

El último jueves se estrenó en los cines argentinos Re loca, protagonizada por Natalia Oreiro. En la comedia, la actriz uruguaya encarna a Pilar, una mujer que harta de las frustraciones y demandas cotidianas decide expresar su bronca.

La también cantante dialogó este viernes con Alberto Lotuf y Juan Junco en A diario, por Radio 2, y aseguró que Re loca “es la comedia más divertida del año”.

La cinta marcó el regreso de Oreiro a la comedia familiar. “Tenía ganas de hacer una comedia. Me identifico mucho”, aseguró, al tempo que recordó que sus primero trabajos fueron en ese género.

“Luego el cine me brindó la posibilidad de hacer personajes dramáticos. Pero estaba esperando un guión para la comedia”, continuó. Y la convocatoria llegó de la mano del director Martino Zaidelis y Re loca, remake de la exitosa película chilena Sin filtro.

Oreiro encarna a Pilar, una mujer cuya vida va bien hasta todo empieza a correr en sentido contrario: le cortaron el gas, su marido es un vago, su vecino organiza fiestas todas las noches, la suspenden en el trabajo, ni su amiga ni su terapeuta la escuchan y su familia la demanda cada vez más.

Entonces, a partir de un hecho inesperado, se velarán los filtros y –tal como lo explicó Natalia en la entrevista– “manda a todos al carajo”.

“Cuando Martín me ofreció este personaje me pareció redondo, me sentía que era Pilar porque, en mi vida también sufro a diario distintas subestimaciones en la calle, la gente va por la calle sin mirar lo que pasa alrededor; en el trabajo te pasan por arriba; en la familia por ahí no te escuchan. Es una alienación general y todos pensamos en «te mando al diablo» pero no nos animamos. Tragamos bronca y hasta te enfermás”, dijo la actriz.

“Siento que todos se van a sentir identificados con este personaje. Todos soñamos un poco con parecernos a esta protagonista que se cansa un poco de lo que le pasa en el día a día, que se nos salga el filtro y poder decir lo que se nos pasa por la cabeza”, abundó Oreiro.

Sobre la repercusión de su trabajo en Rusia, la cantante reveló que la “emociona mucho” y adelantó que la película se estrenará también en ese país.

En su primer día en salas argentinas, Re loca fue vista por 21.643 personas, según datos de Ultracine. Quedó tercera, detrás de 12 horas para sobrevivir: El Inicio y Ant-Man and the Wasp.