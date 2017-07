Oriana Sabatini habló de su relación con Paulo Dybala

Oriana Sabatini salió a hablar de su relación con el el futbolista Paulo Dybala, luego de que su madre, Catherine Fulop, mencionara que había algo entre ellos.

“Lo único que intercambiamos fueron 'likes'. No lo conozco. No puedo empezar una relación con alguien que no conozco”, dijo Oriana.

“Es un lindo chico, pero no lo vi físicamente, no sé cómo es como persona. Me importa más la personalidad que cómo es físicamente”, agregó.

“Yo le pongo 'like' a muchísimas personas y cuando surgieron todo estos rumores primero fue '¿quién es esta persona que justo, porque le di like, aparecieron todos estos rumores. Cuando empezó todo esto, lo empecé a seguir”, aseveró.

Sobre la versión de que Dybala dejó a su pareja para estar con ella, reflexionó: "Yo no estaría con alguien que esté de novio, no está en mis códigos como mujer y como persona. Jamás en la vida haría eso, me parece horrible. Y segundo, uno no termina una relación por alguien que no conoce”.