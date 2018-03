Palito: Cubero contó qué es lo que más le gusta de Mica Viciconte

De la mudez al despilfarro de datos. Ese fue más o menos el recorrido que siguió el romance entre Vica Viciconte y Fabián Cubero en la última semana. El futbolista, además, fue tapa de revista en el mismo plazo. Sucede que es la primera relación pública de Poroto tras su separación de Nicole Neumann.

Tan suelto está que hasta contó que más le gusta de la ex participante de Combate.

“Que es una chica sencilla, bella y que no tiene vueltas. Pero sobre todo porque pegamos muy buena onda desde el primer momento. Es una gran compañera”, aseguró en una nota con la revista Caras.

La comparación con Nicole es ineludible ya que, tiempo atrás, el defensor declaró que su ex mujer era “dominante y eso costaba”.

Además, Fabián habló de la posibilidad de ensamblar a Mica en su familia, junto a sus hijas, Indiana (9), Allegra (6) y Sienna (3). “Eso es algo que realmente no lo pienso hoy en día. Imagino que en un futuro sí lo pensaré o me gustaría. Hoy no lo veo cercano. Siempre fui una persona de estar muy pegada a la familia, así es que en un futuro sí me gustaría volver a estar en pareja”.