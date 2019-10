El casamiento de Pampita y Roberto García Morán es el mes que viene y ya empezaron a conocerse los detalles. Un dato es el dress code: al parecer la novia impuso una forma de ir vestidas a las mujeres invitadas.

De acuerdo a lo que publicó el sitio El Trece, el periodista Ángel de Brito, contó en su programa de radio, El Espectador, que se emite por CNN Radio, qué tipo de prendas llevarán las invitadas. “El tema del casamiento de Pampita, los tiene a todos locos. Es el 22 de noviembre. El dress code para las mujeres es vestido negro y largo”, expresó el conductor de LAM.

El festejo se llevará a cabo el 22 de noviembre en el Palacio Sans Souci, ubicado en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata del mismo lugar en el que se casaron algunos años atrás Mauro Icardi y Wanda Nara.

Por el momento, Ángel no fue invitado y no cree que lo sea. “El jurado del Súper Bailando no forma parte de su círculo íntimo”, explicó.

De todas formas, todavía no se enviaron las invitaciones porque quedan algunos días para uno de los eventos más importantes que tendrá el mundo del espectáculo. Después de dos meses de relación, la modelo y el empresario darán el sí.