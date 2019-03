“Para movilizar gente se usa dinero robado por los kirchneristas o del Vaticano”

Alfredo Casero volvió a lanzar fuertes declaraciones políticas. Esta vez, acusó al kirchnerismo y a la Iglesia de financiar las movilizaciones contra el presidente Mauricio Macri. Con todo, aseguró que no es macrista.

En diálogo con Radio Cultura, el humorista aseguró que las marchas y cortes de calle que intentan mostrar el descontento ante el gobierno están financiadas por "dinero robado por los kirchneristas o del Vaticano".

"Gracias a estas movidas de inteligencia hacen que te corten las calles, que te hagan quilombo los indios en el sur, los narcos en el norte, etcétera. Éramos un país que tenía otra visión de las cosas", se quejó Casero y llamó la atención que la irrupción de Joanna Picetti en el recinto del Congreso este viernes durante el discurso de Macri, forma parte de la misma trama.

Para el ex Cha Cha Cha, el kirchnerismo “fue un gobierno de ultra derecha disfrazado de izquierda que lo primero que hizo fue destruir todas las instituciones”. “Le inculcan a la gente que tiene que tener mentalidad de pobre. Y eso implica que cualquier otra persona que no sea pobre y no piense como pobre es automáticamente el enemigo. Por eso empiezan a disfrazarse de pobres”, sostuvo.