"Para vos, traidora": el mensaje del Kun Agüero y la fuerte respuesta de Karina

El Kun Agüero dejó un particular mensaje en un video en plena fiesta con sus compañeros del Manchester City, recientemente campeones de la Premier League de Inglaterra: "Para vos, traidora".

En un boliche, y siendo filmado por su compañero Nicolás Otamendi, el Kun se desquitó y todo quedó registrado en Instagram.

Si bien no mencionó a ninguna mujer, su ex pareja, Karina recogió el guante y minutos después escribió en su cuenta de la red social: "Vos mujer. Te merecés que alguien te llame por tu nombre y no con insultos que muestran más su cobardía que tus defectos. Un puta sólo habla de lo insignificante que es ese hombre. No habla de vos, habla de él. ¡Que te respeten!".