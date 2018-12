Parte de la religión: Charly García volvió al escenario

El último martes, Charly García cerró el gran año con un concierto en el teatro Gran Rex, de Buenos Aires, en el que desempolvó varias canciones.

En un breve pero contundente show, de apenas poco más de una hora de duración y en el que no hubo bises–reseña Télam–, el bicolor "se mostró en inmejorable forma musical".

Aunque el espectáculo fue presentado nuevamente bajo el título de La Torre de Tesla –con la escenografía y las visuales de la gira–, esta vez, Charly ofreció un concierto bastante diferente.

Por ejemplo, no tocó “Demoliendo hoteles” , “Me siento mucho mejor”, “Rezo por vos” o “Los dinosaurios”, pero sí hizo “Parte de la Religión”, “De mí”, “No llores por mí, Argentina” y “Cuchillos”.

Las otras novedades de la noche fueron la inclusión de muchos temas de su última placa, Random, editada en febrero de 2017, y fundamentalmente el rescate de composiciones de la década del 90 y del 2000.

La banda estuvo integrada por los chilenos Kiuge Hayashida, Toño Silva y Carlos González, en guitarra, batería y bajo, respectivamente; Fabián El Zorrito Quintiero, en teclados; y Rosario Ortega en coros.

En el concierto también sonaron “Rock and roll Yo”, “No importa”, “King Kong”, “In the city that never sleeps”, “Asesiname”, “La máquina de ser feliz”, “Primavera”, “Lluvia”, “Rivalidad” y “Otro”.

“Brindo por mi amigo Keith Richards que cumple 75 años. Cuando explote la bomba atómica sólo va a quedar él y las cucarachas”, dijo García, al promediar el show.

García trajo La Torre de Tesla a Rosario el último 5 de septiembre. El ex Sui Generis se presentó en la carpa hangar montado en el predio de la ex Rural. Por complicaciones con su salud, el concierto terminó antes de lo previsto.