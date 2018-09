Charly García en Rosario: la noche que prendieron la luz

Charly García iguala. No voy a afirmar que da lo mismo haberlo visto una o veinte veces, pero la sensación previa a un recital siempre se asemeja a la de un estreno.

Pasa que hay un apetito compartido por ese virtuosismo devenido con los años en chispazos en los que García hace posible lo imprevisible: que la música te lleve a otro lugar. Y eso hizo en todos estos años, solista o en banda, con inspiración propia o ajena.

Quizás por ello, por tener ganada una parcela en el Olimpo del rock argentino es que, pese al final anticipado, el concierto del último miércoles no terminó en queja.

Antes de que al show le cuelguen el cartel de “fin” o, en palabras de la producción, “le subió la presión. Los médicos le sugirieron no seguir cantando. Se decidió preservar su salud”, hubo momentos de mucha música. Y también intervalos en los que el músico era asistido.

“Ya está”, pensás. Qué más le podés pedir a un músico que cuyo edificio sonoro es también el soundtrack de tu vida.

Alan Monzón/Rosario3.com



En la otra margen, los datos duros indican que La torre de Tesla se encendió a las 21.25 y dejó de transmitir en algún momento entre las 22.30 y las 22.50, si es que consideramos a los citados intervalos como parte del concierto.

Que tocó algo más de una hora y 14 canciones. Que la primera fue “El aguante” y la última, “Shisyastawuman”. Que dos generaciones (de los 20 a los 50 y pico) se repartieron en cuatro mil butacas.

En la base de la Torre estuvieron Fabián Von Quintiero, en los teclados; Rosario Ortega, en los coros, Kiuge Hayashida, en guitarra eléctrica; Carlos González, en bajo; y Toño Silva, en batería. El escenario lo coronó García, sentado al piano.

Alan Monzón/Rosario3.com



La banda fue creciendo a medida que avanzaba el recital y recién en “Cerca de la Revolución” (cuarta en la lista detrás de "instituciones" y "No soy un extraño") empezó a mostrar lo que vino a tocar.

Pero algo pasaba: hubo cruces de miradas en el escenario y un Charly que entró tarde en un par de oportunidades. Entonces, se anunció el primer corte.

“Vamos a hacer un pequeño intervalo”, dijo el bicolor que luego pidió “al cortinero” que bajara el telón que lo separaba del público.

La lista de temas siguió con “La máquina de ser feliz”, “King Kong”, “Lluvia”, y“Believe”, con intervalos en los temas y ya con Rosario Ortega sentada junto autor de La hija de la lágrima.

“No tenemos cortinero, no tenemos dólares, no tenemos nada”, lanzó García desde el escenario, en una noche en la que en el techo semicircular del predio rebotaron los insultos (cantados) a Mauricio Macri y fue abrazada en aplausos la bandera en rechazo a los ajustes en la educación pública.

Alan Monzón/Rosario3.com



Montada en el centro del escenario, cada vez que la encendían, la réplica La torre de Tesla emitía señales eléctricas. A los costados, dos pantallas reproducían desde fragmentos de películas –Piscosis, King Kong, El increíble hombre menguante– hasta fragmentos de recitales del ex Sui Generis.

“Yendo de la cama al living”, “In the city tha never sleep”, “Asesiname”, y “Cuchillos” continuaron en la lista, también con blancos de tiempo entre ellos.

Esos inesperados espacios entre canciones fueron habitados por charlas de lo más variopintas. Hipótesis en torno a qué ocurría junto a formaciones y anécdotas de “los recitales de Charly que vimos” fueron el "trending topic" de las gradas. Lo que se dice "el aguante."

“No llores por mí, Argentina” –que más que un “pico emotivo” o “un momento alto” fue el estribillo de la catarsis– y “Shishastawuman” sellaron la suerte del concierto.

Lo que siguió fueron las respuestas a las dudas en torno a las interrupciones. Y las luces de la carpa hangar encendidas.

García volvió a Rosario. Y la certeza del paso del tiempo dio pie a la incógnita en torno a posibles futuros conciertos. A ese dato que ya estaba en la previa del recital –que agotó entradas en menos de una hora– se sumó de manera más o menos consciente el registro de quiénes ya no estaban: Epumer y el Negro García López.

A principios de 1900, el proyecto de Nikola Tesla era generar un sistema mundial inalámbrico capaz de transmitir electricidad sin cables. Y en tren de comprobarlo, construyó la Torre Tesla o Torre Wardenclyffe.

De esta suerte de antecedente del wifi es que Charly tomó el nombre para su regreso al escenario. No es casual. La epicidad es inherente a ambos. La vanguardia es así. Say no more.