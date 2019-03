Pasó en vivo: Evelyn von Brocke abandonó el programa de De Brito tras una pelea

La periodista Evelyn von Brocke abandonó este viernes el estudio de Los ángeles de la mañana (El Tres) luego de protagonizar una fuerte discusión con Yanina Latorre, quien repitiera una frase que había pronunciado tiempo atrás sobre su hija.

La relación venía tensa y quedaba en evidencia al momento de intercambiar comentarios y opiniones sobre diferentes temas. “A mi no me dieron ni siquiera la oportunidad de opinar. ¿Vamos a hablar en serio? Hablemos en serio” intentó decir Von Brocke, mientras intercambiaba diferentes frases con el resto de las panelistas.

"La bobita de tu hija...", pronunció Latorre, sin poder terminar de explicar la desafortunada oración, dado que la ex de Doman se fue furiosa, del vivo y del canal: "No, perdoname, pero con los hijos, no".