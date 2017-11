Patricia Sosa reveló el motivo de su pelea con Valeria Lynch

Patricia Sosa no endulzó los oídos. Al contrario, contó su verdad sobre la pelea con Valeria Lynch y sonó muy amarga. Ambas cantantes solían ser muy compinches pero ya no, están enfrentandas y distanciadas. S.O.S cafecito.

Según informa el sitio oficial de El Trece, algunos rumores aseguraron que la participación de Karina La Princesita en la presentación de “Las Elegidas”, en el Colón, habría sido el motivo de la disputa. Y este domingo, Sosa se sentó a la mesa de Mirtha Legrand y habló sobre el tema.

La pareja de Oscar Mediavilla admitió que le cayó mal que su colega sacara a la luz el enfrentamiento. "Yo estaba meditando tranquilamente en Córdoba cuando me empezaron a llegar mensajes. Mi prensa me manda una nota y la verdad que me cayó muy feo lo que hizo Valeria, que la conozco desde hace varios años", señaló.

Con la misma firmeza que muestra arriba del escenario, Sosa contó que “con Valeria hemos sido amigas, lo pongo en pasado porque ella lo puso en pasado. Yo la acompañé con la muerte de su mamá y ella me acompañó con la muerte de mi papá, son cosas que te generan un vinculo, me cayó feo lo que hizo".

La cantante de Aprender a Volar aseguró que ella siempre estuvo presente y alimentando esa relación, algo que Lynch había deslizado como el motivo del cruce.

“Le mandé un mensaje para decirle: 'Si tenés algo en contra mío me tenés que llamar por teléfono y decirme lo que está tan mal. Lo que estás diciendo es mentira'". Patricia recordó que llamó a Valeria varios días después del cumpleaños de su hija Thais, pero solo obtuvo como respuesta un frío llamado de su secretaria: "Recibí un mensaje que me decía: 'Dice Valeria, ¿qué necesitás?'".

La gota que rebalsó el vaso, al menos de Sosa, fue en el marco del festejo por los 80 años de Raúl Lavie. "No compartimos camarín, me trató muy fríamente, me dio rabia y la borré del Twitter".

Por último, reveló que su colega no quería que La Princesita se sume a la fiesta del Colón, y contó que "todas sabíamos este asunto y nos callamos la boca. Nos pareció más elegante no decir nada".

Patricia cerró el tema manifestando que habló con Lynch y quedaron en tomar un café. Ojalá se puedan amigar.