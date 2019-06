Uno de los artistas más convocantes del momento, el trapero cordobés Paulo Londra, formará parte del nuevo album del popular músico británico Ed Sheeran junto a figuras como Camila Cabello, Cardi B, Chance the Rapper, Justin Bieber, Eminem, 50 cent, Bruno Mars y Skrillex.

El anuncio lo hizo el propio Londra, quien estuvo en Rosario en mayo presentando sus hits, en su cuenta de Instagram. "Lo que puedo decir en este momento es que los sueños se cumplen", escribió emocionado.

Londra participará del sexto álbum de Sheeran que se publicará el próximo 12 de julio con el nombre "Collaborations Project", que tendrá participaciones de otros artistas en todas las canciones. El cordobés cantará con el británico en el tema Nothing on You, junto al rapper conocido como Dave.

Adan y Eva, uno de los temas más populares de Paulo Londra

Shape of You, el tema de Ed Sheeran que tiene más de 4 billones de reproducciones en Youtube