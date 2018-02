“Perros encerrados y el balcón lleno de caca”: la acusación a una famosa

Una foto subida a las redes sociales por presunto maltrato animal derivó en la acusación contra la hija de un famoso conductor televisivo. En la foto se ve a dos perros en un balcón, encerrados y al rayo del sol. Además, los canes está rodeados de su propio excremento.

“Estos vecinos tienen cinco perros encerrados en el balcón todo lleno de caca, de los cuales tres casi no tienen sombra. Ya fuimos a tocarles timbre y sólo llegamos al guardia de seguridad. 5to piso de Nicaragua 6045. Me ayudan a escracharlos?”, escribió una usuaria de Twitter en la red.

El mensaje y la foto tuvieron mucha repercusión y hasta fue retuiteado por Cande Tinelli, activa defensora de los derechos de los animales. A partir de esa movida, alguien descubrió que el departamento en cuestión pertenece a Morena Rial, la hija de Jorge, el conductor de Intrusos.

No es la primera vez que denuncian a More. En la anterior oportunidad respondió en una InstaStorie: “Los perros salen a pasear dos veces al día, tienen agua y comida. No entiendo qué tanto escándalo hacen. Los cuido y tienen entrada por la cocina a mi casa. Si no saben qué pasa dentro de una casa, no se metan”, publicó.