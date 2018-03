Pettinato: “Soy demasiado atractivo para correr a mujeres por la calle”

Roberto Pettinato redobló la apuesta desde Paraguay, donde de refirió a las denuncias de acoso sexual en su contra y consideró: "Ojalá pudiera ser un acosador, pero soy una persona muy mayor". Aunque habló en tono de broma, sus dichos volvieron a causar polémica.

Según publicó el sitio Primiciasya.com, el músico volvió a generar malestar durante su estadía en Paraguay, donde viajó para presentar "Petti.EnPy", el programa que conducirá en la Red Paraguaya de Comunicación. "El verdadero feminismo es otra cosa, y algunas mujeres están contribuyendo a una gran confusión que le impide a los pueblos saber la verdad que se merecen", consideró.

Y siguió: "Les impide discernir o confunde el verdadero camino, en el cual toda la sociedad debería estar. Más allá de poner el énfasis en qué pasó con la actriz tal o si en Hollywood, fulana... eso está bien. Pero no nos olvidemos de las mujeres que realmente lo pasan mal a diario".

"No digo que nos olvidemos de lo otro, pero por lo visto se está haciendo el 90% hincapié en cualquier otra cosa", concluyó.

Luego, en diálogo con la FM Rock and Pop del vecino país, el ex saxofonista de Sumo negó que su pase a la televisión paraguaya tras las denuncias en su contra.

"Esas son cosas que lleva mi abogado, que están en la Justicia. No hablo de mi vida privada. Ojalá pudiera ser un acosador, pero soy una persona muy mayor. Pero fuera de chiste, no lo necesito, soy demasiado guapo y atractivo para correr a mujeres por la calle. Andá a saber que ellas definen como acoso", respondió.