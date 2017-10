Picante y glamuroso: el cruce de Nicole Neumann y Pampita

En el marco de las acciones de prensa por el estreno de la película Desearás, Carolina Ardohain pasó por el programa Tardes nuestras, que conducen Nicole Neumann y Robertito Funes

Y, finalmente, hablaron sobre su enemistad.

“Nunca nos conocimos, nunca charlamos como para decir «me cae bien o no»”, arrancó Pampita para aclarar que no “odia” a Nicole.

“Cuando quedaste embarazada de Bianca estabamos en el mismo barrio y yo me quise acercar para dejarte una notita por cualquier cosa que necesitaras. Te quería poner que no tengo nada en contra tuyo“, conto Nicole.

Sin embargo, nunca supo la dirección de la casa y el mensaje nunca llego, viste.

“Nos armaron este enfrentamiento por el morbo. Aparte las dos tenemos carácter fuerte las dos. Había una cosa más de back, a ver quien salia primero, pero ni siquiera compartíamos el mismo grupo”, continuo la protagonista de Desearás.

Al momento de echarse en cara asuntos pendientes, Pampita recordó una tapa que Nicole le impidió hacer.

“Yo estaba maquillada y peinada y me dijeron «Nicole no quiere que salgas». Y yo me fui llorando“, contó.

Sin embargo, Nicole lo desmintió y atribuyó el hecho a una confusión.

Sin embargo, el reproche más importante llegó cuando se tocó el tema del apodo “mucamita” que alguin le puso a Carolina Ardohain. “¿Vos sabes quién fue?”, cuestionó Pampita.

“Para mí es un mito urbano”, respondió Neumann. Sí, es un textual.

Sin embargo, Pampita insisitió: “Se lo adjudicaron a Nicole. Pero pudo haber sido (Julieta) Prandi“.